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Российские войска за неделю сбили четыре украинских военных самолета

Минобороны: авиация и ПВО РФ за неделю сбили два МиГ-29 и два Су-27 ВСУ

Авиация и силы противовоздушной обороны Российской Федерации за неделю сбили истребители украинских воздушных сил: два МиГ-29 и два Су-27. Об этом проинформировало министерство обороны РФ в своей еженедельной сводке.

По данным министерства, помимо этого были сбиты 14 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, 17 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства.

Кроме того, уничтожено шесть противорадиолокационных ракет HARM и 58 реактивных снарядов HIMARS, произведенных в США, шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун», снаряды Vampire чешского производства.

Также за неделю сбито 312 беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны.

До этого глава российского ведомства Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил, что Вооруженные силы России отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятью ракетами ATACMS.

30 мая в северо-западной части Черного моря военные российского Черноморского флота уничтожили четыре морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), речь идет об безэкипажных катерах.

Ранее в Крыму обломки сбитых украинских ракет повредили два парома.

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Операция на Украине
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