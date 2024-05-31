ВСУ повторно обстреляли поселок Красное в Белгородской области

ВСУ повторно атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства никто из мирных жителей не пострадал, загорелись три грузовых автомобиля», — написал он.

До этого сообщалось, что украинские военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали грузовой автомобиль в поселке Красное.

Незадолго до этого ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Кроме того, утром 31 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Татарстана.

Ранее силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу.