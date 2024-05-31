Стало известно, когда Макрон намерен объявить об отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину с целью обучения военных этой страны, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, французский лидер может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

По словам одного из собеседников агентства, помощь сосредоточена на обучении разминированию и техническому обслуживанию оборудования. Страны НАТО из Балтийского региона, включая Эстонию и Литву, уже выразили готовность отправить инструкторов на Украину.

31 мая о желании Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину сообщила газета Le Monde. Кто и как собирается обучать солдат ВСУ и к чему приведет такое развитие событий, рассказывает военный обозреватель Михаил Ходаренок в материале «Газеты.Ru».

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции хочет «объявить войну России».

27 мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам готовить украинских военнослужащих на территории Украины.

Ранее в Китае снова заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине.