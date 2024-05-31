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Два специалиста Пологовской РЭС пострадали при обстреле Запорожской области

Балицкий: при атаке на подстанцию города Пологи пострадали два специалиста РЭС

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию города Пологи в Запорожской области пострадали два специалиста Пологовской РЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«С осколочными ранениями разной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждения», — написал он.

31 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе город Пологи в Запорожской области.

31 мая украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области. Гава региона Вячеслав Гладков рассказал, что транспортное средство было припарковано на территории сельскохозяйственного предприятия в населенном пункте Красное в Шебекинском городском округе.

30 мая беспилотник ВСУ атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона, в этот момент транспортное средство везло с работы домой сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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