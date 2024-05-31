ВС РФ взяла большую часть населенного пункта в ДНР

Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль ВС РФ в результате действий штурмовых групп и тяжелой техники. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

«Можно сказать, что большая часть Старомайорского сегодня находится под нашим контролем. И успех наши ребята еще развивают», — заявил Рогов.

31 мая Минобороны России проинформировало об обмене военнопленными с украинской стороной. С подконтрольных Киеву территорий в Россию возвращены 75 российских военных.

В этот же день министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что украинские войска в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне СВО.

Также Белоусов рассказал, что с начала спецоперации на Украине страны Запада передали Киеву различной помощи на сумму свыше $278 млрд, эскалируя и затягивая тем самым вооруженный конфликт.

Ранее эксперт назвал последствия разрешения на атаки РФ оружием США.