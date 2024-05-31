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Хуситы заявили об атаке на американский авианосец в ответ на удары США в Йемене

Хуситы из «Ансар Аллах» атаковали авианосец США Dwight Eisenhower в Красном море

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Движение «Ансар Аллах», принадлежащее хуситам, атаковало авианосец США Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, удар нанесли с помощью нескольких крылатых и баллистических ракет, которые достигли своей цели. Это стало ответом на удары Великобритании и США по объектам организации на территории Йемена, утверждает он.

До этого военная авиация США и Великобритании вечером 29 мая нанесла 13 ударов по позициям хуситов в трех провинциях Йемена. Источник заявил, что истребители нанесли серию одновременных ударов по казармам и технике группировки «Ансар Аллах» в Сане, а также провинциях Ходейда и Таиз.

По информации источника, боевые самолеты США и Британии совершили три рейда на лагерь Аль-Нахдайн сил Республиканской гвардии на территории президентского комплекса к югу от Саны.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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Удары США по хуситам
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