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В Китае снова заявили, что не поставляют оружие сторонам конфликта на Украине

Минобороны Китая: страна не поставляет оружие сторонам украинского конфликта

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Tyrone Siu/Reuters

Китай не поставляет оружие сторонам украинского конфликта, осуществляется строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. Об этом заявил глава минобороны КНР Дун Цзюнь, слова которого привел официальный представитель китайского военного ведомства У Цянь в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Китай соблюдает свои обязательства и не предоставляет оружие обеим сторонам конфликта на Украине, осуществляет контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», — сказал представитель минобороны КНР.

Он добавил, что китайская сторона всегда придерживался объективной и справедливой позиции в отношении кризиса на Украине.

До этого автор The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что Китай якобы планировал поставлять оружие РФ после начала вооруженного конфликта на Украине, но изменил свою позицию после звонка президента США Джо Байдена.

Ранее в МИД Китая отреагировали на призыв Зеленского к Си.

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