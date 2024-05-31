Минобороны РФ выступило за наращивание с Таджикистаном усилий в военной сфере

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Таджикистан в связи с новыми вызовами и обстановкой в мире должны нарастить совместные усилия в военной сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Министр отметил, что между военными ведомствами двух стран много лет налажена плодотворная работа.

«Это касается и 201-й базы, подготовки военнослужащих Таджикистана на этой базе. Это касается и боевой подготовки, и других вопросов, которые мы решаем. Но обстановка такая, что нам нужно наращивать наши совместные усилия», — сказал Белоусов.

30 мая Белоусов и министр обороны Казахстана Андрей Руслан Жаксылыков в Алма-Ате обсудили двустороннее военное сотрудничество и взаимодействие в рамках региональных организаций. Жаксылыков также проинформировал российского коллегу о проведении в июле на западе Казахстана учений «Бирлестик» с участием контингентов Азербайджана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

9 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Россия для Таджикистана играет роль стратегического партнера и союзника, эта позиция неизменна.

Ранее президент Таджикистана назвал Россию своим стратегическим союзником.