Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе город Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сделали они это во время проведения ремонтных работ на подстанции. В результате вражеского удара повреждено оборудование. Слава Богу, пострадавших нет», — написал он.

По его словам, бригады электриков ведут восстановительные работы. Подачу электричества планируют восстановить в течение дня.

В этот же день украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, транспортное средство было припарковано на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное. Населенный пункт расположен в Шебекинском городском округе.

Кроме того, в Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось нескольким атакам украинских дронов-камикадзе.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.