Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Запорожскую область

Рогов: дрон-камикадзе ВСУ атаковал город Пологи в Запорожской области

close
100%
«Владимир Рогов»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе город Пологи в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сделали они это во время проведения ремонтных работ на подстанции. В результате вражеского удара повреждено оборудование. Слава Богу, пострадавших нет», — написал он.

По его словам, бригады электриков ведут восстановительные работы. Подачу электричества планируют восстановить в течение дня.

В этот же день украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, транспортное средство было припарковано на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное. Населенный пункт расположен в Шебекинском городском округе.

Кроме того, в Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось нескольким атакам украинских дронов-камикадзе.

Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами