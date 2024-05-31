Зеленский подписал оборонное соглашение с европейской страной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оборонное соглашение с Исландией. об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что по соглашению Исландия ежегодно в течение 2024-2028 годов будет выделять Киеву не менее 4 млрд исландских крон (почти $30 млн). Рейкьявик обязался продолжать поставлять в Украину военные грузы и оборудование от союзников по Североатлантическому альянсу зафрахтованными грузовыми самолетами. Также Исландия заявила, что продолжит военные поставки.

31 мая Зеленский заявил, что на саммите в Стокгольме пройдет встреча с лидерами государств Северной Европы.

В этот же день глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сказал, что Зеленский является препятствием для переговоров о мире между Киевом и Москвой.

Сам Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией, назвав их «нереалистичными».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украине нужно 120 миллиардов евро ежегодного финансирования, чтобы добиться перелома на фронте.

Ранее Зеленский подтвердил обмен пленными с РФ.