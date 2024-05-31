Украинский дрон атаковал грузовой автомобиль в Белгородской области

Украинские военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что транспортное средство было припарковано на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное. Населенный пункт расположен в Шебекинском городском округе.

«Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было», — подчеркнул губернатор области.

Гладков уточнил, что дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в кабину водителя. После этого произошел взрыв, и грузовой автомобиль загорелся.

30 мая украинский беспилотник атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области. По словам главы региона, в этот момент транспортное средство везло с работы домой сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия.

Из-за действий бойцов ВСУ травмы получили пять мужчин и четыре женщины. Одного из пострадавших спасти не удалось.

Ранее белгородский хутор Климовое подвергся атаке украинского БПЛА.