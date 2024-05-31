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В бундесвере связали учения НАТО в Литве с сигналом опасности для РФ

Генерал бундесвера Бройер назвал учения НАТО в Литве «четким сигналом России»

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Mindaugas Kulbis/AP

Военные учения НАТО в Литве стали предупреждением России. К такому выводу пришел генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер, чьи слова передает британский телеканал Sky News.

«Учения посылают России четкий сигнал — сигнал сдерживания», — утверждает генинспектор.

По его мнению, главная цель учений состоит в том, чтобы продемонстрировать, как Североатлантический альянс способен защитить восточный фланг Европы от потенциального вторжения России и предостеречь от этого российского президента Владимира Путина.

В конце апреля в Литве стартовали учения НАТО «Удар меча», в которых приняли участие военные из Соединенных Штатов, Литвы и Германии. Позднее Литва и Польша начали учения по обороне Сувалкского коридора от России.

Ранее в Литве на военные учения вызвали 2,5 тысячи резервистов.

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