В подполье заявили об уничтожении миномета ВСУ, обстреливавшего Херсон

Вооруженные силы РФ уничтожили кочующий миномет украинских войск, который использовался для обстрелов центральных районов Херсона. Об этом сообщается в Telegram-канале подпольной организации «Русский Херсон».

Из заявления следует, что орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в районе улицы 2-я Виноградная. В этот момент его перевозили на пикапе.

«Данное орудие вело огонь по центру Херсона для дискредитации российских войск. Этот расчет был уничтожен по переданным нами координатам», — рассказали в подпольной организации.

Также представители «Русского Херсона» добавили, что им удалось выяснить местонахождение одного из пунктов управления украинского расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Объект располагался в микрорайоне Корабел. Члены подпольной организации передали его координаты ВС РФ, после чего российские солдаты ликвидировали заданную цель.

Днем 31 мая украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Херсоне. Однако, по данным официального ресурса для оповещения населения, в тот момент воздушная тревога на подконтрольной Киеву территории Херсонской области не объявлялась.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич обвинил бойцов ВСУ в мародерстве на территории Херсона.