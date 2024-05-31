Над Белгородской областью сбиты три украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России пресекли попытку Киева совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что три украинских беспилотника было уничтожено над территорией Белгородской области.

31 мая беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Приморск в Запорожской области.

В этот же день Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали молоковоз в поселке Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.

Кроме того, утром 31 мая была пресечена попытка Вооруженных сил Украины совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Татарстана.

Ранее гаишник из автомата сбил боевой дрон ВСУ, летевший бомбить Новороссийск.