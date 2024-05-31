Военный эксперт сообщил о вводе дополнительной группировки войск в зону СВО

Военный блогер Алексей Живов в эфире «Радио 1» сообщил о возможном вводе дополнительной группировки российских войск в зону специальной военной операции.

«Есть информация, что планируется ввод дополнительной группировки в направлении Сумской области. Это ключевая интрига. В остальном везде идут тяжелые позиционные бои, российская армия наступает очень медленно и сложно. В Харьковской области, в ДНР, на Запорожье — везде идут бои», — рассказал Живов.

Он добавил, что больших прорывов пока ожидать преждевременно.

Накануне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске оказалась в котле.

По данным военных корреспондентов, российская сторона уничтожила расположенный на улице Ленина последний мост через реку Волчья. По нему украинская пехота пыталась перебраться на другой берег.

До этого глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска заняли в Липцах господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам ВСУ.

Ранее экс-разведчик США заявил, что у ВСУ есть два пути.