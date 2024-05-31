В Италии запретили Киеву использовать ее оружия для ударов по России

Конституция Италии препятствует применению вооружений, которые Рим поставляет Киеву, для ударов по объектам на территории России. Об этом в интервью Canale 5 заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«У нас есть конституция, которая в статье 11 говорит очень четко: «Италия отвергает войну». Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по России на ее территории. Мы хотим, чтобы Украина смогла защитить себя, остановить наступление России», — заявил министр.

Он также добавил, что Италия продолжает поставки военной помощи Украине, но «на территории России его применять нельзя».

Газета Politico сообщила, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары американским оружием по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

30 мая Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран.

В противовес им выступают США, Италия и Испания. Почему на Западе спорят из-за ударов по России и могут ли стороны договориться, в материале «Газеты.Ru».

Ранее Германия разрешила Украине использовать переданное оружие для ударов по России.