Плачевная ситуация с фортификационными сооружениями складывается не только в Харьковской области, но и на других направлениях фронта. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он обратил внимание, что сейчас власти обвиняют военных в неудачах на Харьковском направлении, которые в том числе связаны с отсутствием там фортификаций.

«К сожалению, плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но власти это безразлично», — заявил он.

29 мая Киевская областная военная администрация сообщила, что спецслужбы Украины ведут проверки по возможной растрате средств, которые были выделены на строительство фортификационных сооружений в Киевской области.

24 мая депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не подготовил фортификации в Харьковской области.

До этого командир бригады нацгвардии Украины, который находится в районе села Липцы в пригороде Харькова, рассказал телеканалу CNN об отсутствии укреплений. По его словам, фортификационные сооружения в Харьковской области не были подготовлены к продвижению Вооруженных сил России.

Ранее украинский пограничник рассказал о проблемах с обороной под Харьковом.