Территориальный центр комплектования (украинский аналог военкоматов) в Херсоне разместили в роддоме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию «Русский Херсон».

«Отвращение вызывает место дислокации сотрудников ТЦК, а именно помещение родильного дома по улице Залаэгерсег. Всем очевидно, почему выбрана именно эта локация», — сказано в сообщении.

31 мая неизвестный бросил гранату во двор сотрудника Звенигородского ТЦК.

В этот же день на Украине правоохранители получили предписание задерживать всех граждан призывного возраста, которые пытаются сменить регион своего пребывания.

29 мая на Украине были зафиксированы случаи, когда сотрудники территориальных центров комплектования дежурили около зданий роддомов.

До этого Киевский университет имени Шевченко принял решение самостоятельно отвозить своих студентов и преподавателей в территориальные центры комплектования в случае необходимости.

Ранее главред украинского издания решил пойти на фронт спустя сутки в ТЦК.