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В подконтрольном ВСУ городе Херсоне раздались взрывы

«Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне зафиксировали взрывы

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Shutterstock

В подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Других подробностей журналисты не сообщали. По данным официального ресурса для оповещения населения, в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 31 мая несколько взрывов произошло в Киеве после объявления воздушной тревоги. Других подробностей произошедшего не приводится. Местные власти не комментировали ситуацию.

До этого начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Харькове раздались взрывы.

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подчеркнул, что основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от российских авиационных бомб, для чего необходимо уничтожать российские самолеты.

Ранее возле станции метрополитена на юго-западе Киева произошел пожар.

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