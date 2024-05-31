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Суд вынес приговор россиянину, который расправился с таксистом и пытался перейти в ВСУ

ФСБ: пытавшегося перейти на сторону Украины россиянина осудили на 24 года

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Воронежский областной суд приговорил к 24 годам россиянина, который пытался вступить в организацию на Украине, чтобы воевать против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет РИА Новости.

По данным суда, 27-летний мужчина расправился с помощью пистолета с таксистом, который вез его к границе. Подозреваемого задержали в пограничной зоне.

В итоге суд приговорил россиянина к 24 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение преступления, по статье «Государственная измена».

До этого мужчину из Челябинска осудили на 13 лет за госизмену в Екатеринбурге. По информации Ura.ru, Центральный окружной военный суд признал мужчину виновным в госизмене и оправдании терроризма. Сообщается, что челябинец оказывал помощь украинским спецслужбам и тем самым совершал деятельность, направленную против безопасности России. Осужденный размещал в интернете материалы с призывами к российским солдатам сдаться в плен, а также к совершению террористического акта.

Ранее россиянин получил 12 лет колонии за фотографии промышленного объекта.

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