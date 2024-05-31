Белоусов рассказал о наращивании сил НАТО в Центральной и Восточной Европе

Наращивание сил НАТО в Восточной и Центральной Европе представляет угрозу безопасности для всех членов ОДКБ. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совета министров обороны ОДКБ.

Белоусов отметил, что «в восточноевропейском регионе коллективной безопасности» сейчас сложилась наиболее напряженная обстановка, которая оказывает влияние на всех членов ОДКБ. По его словам, в Центральной и Восточной Европе Североатлантический альянс увеличивает численность коалиционных вооруженных сил, повышает боевую готовность, активизирует разведывательную деятельность вблизи границ стран ОДКБ и совершенствует свою военную инфраструктуру.

В качестве конкретного примера повышения активности НАТО он назвал серию масштабных учений «Стедфаст дефендер — 2024».

Комментируя на том же заседании ход специальной военной операции, Белоусов заявил о бесперспективности попыток нанесения России стратегического поражения. По его словам, все цели СВО будут непременно достигнуты.

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