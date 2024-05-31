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Белоусов заявил о бесперспективности попыток нанесения России стратегического поражения

Белоусов: попытки нанести РФ стратегическое поражение бесперспективны

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Все попытки нанесения России стратегического поражения бесперспективны. Такое мнение о ходе специальной военной операции (СВО) выразил министр обороны РФ Андрей Белоусов, сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на заседании Совета министров обороны ОДКБ. Белоусов заявил, что все цели СВО будут непременно достигнуты.

«Мы действуем решительно и соразмерно угрозам безопасности», — сказал он.

Министр обороны отметил, что на основе опыта СВО в российских войсках идет оптимизация боевой работы, оттачиваются навыки, совершенствуется система обучения военных кадров, развивается оборонно-промышленный комплекс страны.

30 мая министр обороны РФ Андрей Белоусов прилетел в Казахстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав военных ведомств стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участники встречи намерены обменяться мнениями о различных вызовах и угрозах безопасности в зоне ответственности организации.

Ранее Белоусов заявил, что США оказывают негативное влияние на ситуацию в ОДКБ.

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