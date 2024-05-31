Белоусов назвал потери ВСУ в мае

Украинские войска в мае потеряли более 35 тысяч бойцов в зоне СВО. Об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ в пятницу в Алма-Ате рассказал министр обороны России Андрей Белоусов, слова которого передает РИА Новости.

Он заявил, что Вооруженные силы Украины также потеряли 2,7 тысячи единиц вооружения, среди которых 290 танков и боевых бронемашин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 боевых бронемашин Bradley.

Также ВС РФ сбили 11 самолетов, четыре вертолета, уничтожили 730 орудий полевой артиллерии и РСЗО.

Также Белоусов заявил, что деятельность США и их союзников оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ.

Кроме того, министр обороны сообщил, что российские военные на важных участках в Харьковской области вынудили Вооруженные силы Украины отступить на восемь-девять километров.

Белоусов прибыл в Казахстан с рабочим визитом днем 30 мая.

Ранее в Совфеде заявили о планах Украины снизить призывной возраст до 18 лет.