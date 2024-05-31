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Белоусов заявил, что США оказывают негативное влияние на ситуацию в ОДКБ

Белоусов назвал деструктивной деятельность США в зоне ответственности ОДКБ

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Максим Блинов/РИА Новости

Деятельность США и их союзников оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ. Об этом заявил глава министерства обороны России Андрей Белоусов во время заседания Совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате, передает РИА Новости.

«Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность Соединенных Штатов и их союзников», — сказал он.

Белоусов отметил, что США и его партнеры с целью сохранить глобальное доминирование последовательно разрушают мировую архитектуру безопасности. По его мнению, Вашингтон с союзниками сознательно провоцируют кризисы, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют санкции, используют шантаж и угрозы.

Также Андрей Белоусов сообщил, что российские военные на важных участках в Харьковской области вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступить на восемь-девять километров.

Ранее в ДНР заявили о планах по взятию под контроль четырех городов.

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