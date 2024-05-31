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ВСУ отступили на девять километров на важных участках в Харьковской области

Министр обороны России Белоусов: ВСУ отступили на 8–9 километров под Харьковом

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы России на важных участках в Харьковской области вынудили противника отступить на восемь-девять километров. Об этом на заседании совета министров обороны ОДКБ сообщил глава российского ведомства Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Продвижение идет на всех тактических направлениях. В результате активных действий российских войск на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», — заявил министр.

Белоусов добавил, что в этом месяце взяты под контроль 28 населенных пунктов, а в целом в текущем году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории.

31 мая глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только за май взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона.

27 мая бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области.

До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее в ДНР заявили о планах по взятию под контроль четырех городов.

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