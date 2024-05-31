ФСБ задержала подозреваемого в подготовке покушения на военного в Крыму

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. По версии ФСБ, он по заданию украинских спецслужб должен был подорвать военного РФ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), сообщает РИА Новости.

Как заявили в ФСБ, 30-летний мужчина по заданию украинской спецслужбы достал из тайника радиоуправляемое СВУ фугасного действия, в составе которого было пластичное взрывчатое вещество зарубежного производства массой около 630 грамм, электродетонатор, передатчик и приемник. По данным ведомства, подозреваемый должен был подорвать военнослужащего, когда тот входил в подъезд своего дома. Для этого мужчина поместил устройство на газовую трубу около двери подъезда, но его задержали.

Во время допроса задержанный рассказал, что по заданию СБУ следил за высокопоставленными сотрудниками ВС РФ. Одним из заданий было устранение высокопоставленного военного.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств». По словам представителя ФСБ, фигурант сотрудничает со следствием. Суд арестовал подозреваемого.

Ранее в ФСБ рассказали об особой активности украинских ДРГ во время выборов в России.