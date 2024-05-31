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В комитете Госдумы по обороне прокомментировали разрешение ВСУ наносить удары по России

Картаполов: Москва на разрешение Киеву наносить удары по РФ ответит асимметрично

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Разрешение США на нанесение Украиной ударов по территории России не скажется на продолжении специальной военной операции, но для США появятся угрозы, РФ будет отвечать асимметрично. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

«На ходе спецоперации не скажется никак. А вот для них угрозы появятся, раз они повышают градус эскалации, хорошо, мы ответим. Асимметрично, но чувствительно», — сказал он.

До этого депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что президент США Джо Байден развязал против России открытую подрывную диверсионную деятельность, подтолкнув таким образом мир к «третьей мировой войне».

Накануне газета Politico сообщила, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары оружием США по целям на территории РФ, которые «находятся вблизи Харькова».

Ранее в США назвали безумием решение Байдена снять ограничение на применение ВСУ американского оружия для нанесения ударов по территории России.

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