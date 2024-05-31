Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Пентагона обсудил с министром обороны КНР помощь России

Reuters: геф Пентагона обсудил с главой Минобороны КНР помощь России и Тайвань

close
100%
Violeta Santos Moura/Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Патрика Райдера.

По сего словам, Остин выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в районе Тайваньского пролива.

Как передает Reuters, Остин и Дун Цзюнь также обсудили вопрос укрепления «промышленной базы России».

До этого Центральное телевидение Китая сообщало, что главы министерств обороны Китая и США провели встречу в Сингапуре. Уточнялось, что они пообщались на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял на встрече с немецким бизнесом, что США намерены призвать западные компании «сделать серьезный выбор» в отношениях с Китаем, чтобы пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через КНР, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией.

Ранее Запад обвинили в использовании «грязных инструментов» против РФ и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами