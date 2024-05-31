Глава Пентагона обсудил с министром обороны КНР помощь России

Шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил в Сингапуре с главой Минобороны Китая Дун Цзюнем якобы оказываемую Пекином помощь Москве и ситуацию вокруг Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Патрика Райдера.

По сего словам, Остин выразил обеспокоенность по поводу недавней провокационной активности НОАК (Народно-освободительной армии Китая) в районе Тайваньского пролива.

Как передает Reuters, Остин и Дун Цзюнь также обсудили вопрос укрепления «промышленной базы России».

До этого Центральное телевидение Китая сообщало, что главы министерств обороны Китая и США провели встречу в Сингапуре. Уточнялось, что они пообщались на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявлял на встрече с немецким бизнесом, что США намерены призвать западные компании «сделать серьезный выбор» в отношениях с Китаем, чтобы пресечь ввоз в РФ важных компонентов для военно-промышленного комплекса через КНР, а китайские фирмы могут сделать выбор либо в пользу отношений с Западом, либо в пользу связей с Россией.

Ранее Запад обвинили в использовании «грязных инструментов» против РФ и Китая.