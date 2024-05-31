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Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник

В Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника над Татарстаном

Утром 31 мая пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен один украинский беспилотник над территорией республики Татарстан.

Утром 31 мая в республике приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 мск, аэропорт Нижнекамска — с 6:24 мск. Позже ограничения сняли.

Жители Татарстана сообщали о беспилотниках, летящих над регионом.

В пресс-службе главы Татарстана сообщили, что сирена, означающая необходимость эвакуироваться, прозвучала на предприятиях в отдельных районах Казани.

Ранее над Нижнекамском сбили «Летучую лисицу».

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Атаки БПЛА на Россию
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