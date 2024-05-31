В НАТО заявили, что Лондон никогда не ограничивал Киев в возможности ударов по России

Великобритания никогда не ограничивала возможности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России дальнобойными крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Великобритания предоставляла Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений. Ряд стран НАТО никогда не ограничивал применение [своего оружия] против законных военных целей на территории России при условии, что это делается ответственно и с соблюдением международных норм», — заявил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 мая сообщалось, что Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран.

В противовес им выступают США, Италия и Испания. Почему на Западе спорят из-за ударов по России и могут ли стороны договориться, — в материале «Газеты.Ru».

28 мая газета Washington Post сообщила, что Лондон пока не дал официального разрешения властям Киева использовать британское оружие для атак по территории России.

Ранее Песков заявил, что Москва готовит ответ на случай разрешения Запада бить по России.