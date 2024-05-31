В ЛНР сообщили о безуспешных контратаках ВСУ в Часове Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются провести контратаки в городе Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«На Донецком направлении российские военные продолжают улучшать положение по переднему краю. За истекшие сутки нашим войскам удалось закрепиться на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте Часов Яр», — заявил Марочко.

Эксперт уточнил, что с севера и юга в этом районе были подтянуты фланги сил РФ.

По его словам, противник провел в двух направлениях ряд контратак с района стадиона «Авангард», однако вернуть утраченные рубежи не смог.

31 мая костромские десантники за неделю сбили порядка 10 разных дронов у Часова Яра.

До этого полковник Михаил Ходаренок заявил, что взятие Часова Яра станет крупным тактическим успехом ВС РФ.

По словам эксперта, населенный пункт и его окрестности сейчас представляют собой мощный укрепленный район с долговременными огневыми сооружениями, развитой системой траншей, ходов сообщений и подземными укрытиями. Он назвал его важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны ВСУ на Донецком направлении.

Ранее войска РФ взяли село Андреевка в ДНР.