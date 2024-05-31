Силы ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к Воронежу

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили на подлете к Воронежу беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, последствий на земле не обнаружили. Он заверил, что контролирует оперативную ситуацию в регионе.

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаки с применением противокорабельных ракет «Нептун» и беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. В Минобороны РФ уточнили, что средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять противокорабельных ракет и 29 БПЛА.

31 мая Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий с позывным «Манул» в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley.

Ранее российские военные пленили спецназовцев ГУР Украины.