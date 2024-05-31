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Над Краснодарским краем сбили пять ракет «Нептун» и 29 дронов ВСУ

ПВО перехватила и уничтожила над Краснодарским краем пять «Нептунов» и 29 БПЛА

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Краснодарском краке в ночь на 31 мая российские военные уничтожили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотники самолетного типа, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки на регион. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены пять ракет «Нептун» и 29 беспилотников.

Для уничтожения ракет и дронов использовались дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО), расположенные на территории региона.

31 мая Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором российский военнослужащий с позывным «Манул» в одиночку уничтожил четыре американских боевых машины пехоты (БМП) Bradley.

30 мая российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью четыре беспилотника самолетного типа ВСУ.

До этого российские средства противовоздушной обороны сбили сверхзвуковой самолет-истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Ранее российские военные пленили спецназовцев ГУР Украины.

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