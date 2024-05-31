Эксперт назвал последствия разрешения на атаки РФ оружием США

Бывший полковник ВС США Эрл Расмуссен заявил, что разрешение президента США Джо Байдена атаковать признанную Западом территорию РФ с использованием американского оружия ведет к эскалации. Его слова приводит РИА Новости.

Возможным ответом на такие решения эксперт назвал допущение Кремлем ударов по объектам США и НАТО, поддерживающим атаки против РФ, и расширение буферной зоны, а вследствие этого — дальнейшую эскалацию.

«К сожалению, это, скорее всего, закончится прямым конфликтом, а потенциально и хуже», — заявил он.

По словам Расмуссена, России суждено победить в СВО, однако в США этого не осознают. При этом разрешение атаковать территорию РФ он назвал доказательством существования «влиятельных лиц, решительно стремящихся к серьезной эскалации».



При этом он предположил, что Украине уже было позволено наносить удары вглубь РФ или использовать западную развединформацию при таких ударах.

До этого Пентагон передал Украине инструкции по допустимым ударам по РФ.

«Одобрены» исключительно удары по объектам на территории РФ, используемым для наступления на Харьков. При этом удары с территории РФ по любым другим регионам Украины отражать с помощью американского оружия не разрешается.

Ранее Кеннеди заявил, что США должны начать переговоры с Россией.