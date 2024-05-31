Российские военные выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, взяв под контроль около 300 квадратных километров территории на севере региона только за май. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

По словам представителя региона, украинские войска перебрасывают резервы и вооружение на запад Харьковской области, однако не достигли значительных успехов. Он опроверг информацию, распространяемую противником через украинские СМИ, о подготовленных контратаках, утверждая, что это не соответствует положению дел.

На самом деле ситуация довольно проста, в течение мая на севере Харьковской области наши войска уже добились определенных успехов, поделился Ганчев.

Российские войска взяли под контроль 13 населенных пунктов, это составляет примерно 300 квадратных километров.

«Кроме того, благодаря нашей наступательной операции на севере у нас также есть успехи на Купянском направлении — мы расширили нашу территорию еще на 5 населенных пунктов», — добавил Ганчев.

Он выразил мнение, что такое продвижение является довольно быстрым.

Ранее Ганчев заявил, что санитарная зона пройдет не менее чем в 200 км западнее Харькова.