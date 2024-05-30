Путин поздравил вертолетный полк с присвоением звания «гвардейский»

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов 440-го отдельного вертолетного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Поздравительную телеграмму опубликовал сайт Кремля.

По словам российского лидера, это высокое звание является признанием заслуг военнослужащих. Он обратил внимание на массовый героизм и отвагу мужчин, служащих в полку. Глава государства подчеркнул, что бойцы проявили профессионализм в ходе спецоперации.

27 мая казаки успешно уничтожили несколько позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого российские морпехи ударили по ВСУ на правом берегу Днепра.

В конце апреля военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», выполняющие задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации.

Ранее российские морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.