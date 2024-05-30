Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил вертолетный полк с присвоением звания «гвардейский»

Путин поздравил 440-й отдельный полк с присвоением звания «гвардейский»

close
100%
«Вертолеты России»

Президент РФ Владимир Путин поздравил бойцов 440-го отдельного вертолетного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Поздравительную телеграмму опубликовал сайт Кремля.

По словам российского лидера, это высокое звание является признанием заслуг военнослужащих. Он обратил внимание на массовый героизм и отвагу мужчин, служащих в полку. Глава государства подчеркнул, что бойцы проявили профессионализм в ходе спецоперации.

27 мая казаки успешно уничтожили несколько позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). До этого российские морпехи ударили по ВСУ на правом берегу Днепра.

В конце апреля военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр», выполняющие задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации.

Ранее российские морпехи уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами