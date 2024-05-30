Минобороны Германии пообещало Украине еще один пакет военной помощи

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе своего визита в Одессу пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму €500 млн. Об этом сообщает агентство DPA.

Также, по данным издания, Писториус провел переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Отмечается, что визит главы минобороны Германии на Украину ранее не афишировался по соображениям безопасности.

30 мая стало известно, что главы МИД стран НАТО проведут встречу в Праге для обсуждения нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины, который может быть передан Киеву перед июльским саммитом Североатлантического альянса.

Накануне Швеция объявила о выделении самого крупного пакета военной помощи Украине. Таким образом скандинавская страна в 16-й раз отправит помощь на Украину. На этот раз на сумму $1,2 млрд.

Ранее сообщалось, что Испания поставит Украине пакет военной помощи на рекордную сумму.