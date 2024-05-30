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Генерала Попова предложили отпустить из тюрьмы и отправить на фронт

Daily Storm: участники СВО предложили отпустить генерала Попова из тюрьмы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) предложили освободить экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и вернуть его на фронт. Об этом пишет Daily Storm.

«Конечно, мы не можем утверждать, что он ни копейки не украл. Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать», — заявил один из участников.

Участники боевых действий под Работино также предложили в качестве наказания вернуть генерала в зону боевых действий.

21 мая стало известно об аресте Попова. Его подозревают в хищении свыше 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для возведения оборонительных сооружений на Запорожском направлении. 24 мая Попову отказались менять меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Тогда он прокомментировал приговор словами «бывало и хуже». Генерал-майору также предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с использованием служебного положения. Подсудимый не признал вину.

Ранее на видео попала реакция генерала Попова на повторный отказ суда освободить его из СИЗО.

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