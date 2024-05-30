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В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал пассажирскую газель

Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал пассажирскую газель в Белгородской области

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Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в селе Зозули Борисовского района дрон-камикадзе атаковал пассажирскую газель.

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую газель, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия», — рассказал он.

Уточняется, что водитель пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент был нанесен удар. В результате пострадали пять мужчин и четыре женщины, травмы одного мужчины оказались несовместимы с жизнью.

Кроме этого, после падения дрона и его детонации была повреждена кровля частного жилого домовладения, пострадавших в результате этого инцидента нет.

До этого Гладков сообщал, что украинский дрон-камикадзе атаковал хутор Климовое в результате взрыва полностью сгорел легковой автомобиль.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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