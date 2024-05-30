Белоусов назвал партнерство России и Казахстана фактором стабильности в регионе

Обоюдное сотрудничество России и Казахстана — один из ключевых факторов стабильности в Центрально-Азиатском регионе. С таким заявлением выступил глава российского министерства обороны Андрей Белоусов, чьи слова передает ТАСС.

«Казахстан — союзник и стратегический партнер России», — сказал глава ведомства.

Согласно информации министра, одной из приоритетных задач партнерства двух государств станет модернизация единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, РФ и Казахстан договорились обмениваться накопленным опытом по вопросам обороны, обеспечить работу испытательных полигонов на территории республики и обучать кадры.

Белоусов обратил внимание на непростую международную обстановку, в том числе в Центральной Азии, и тенденции к ее ухудшению,

До этого Белоусов говорил, что взаимодействие России и Казахстана стало важнейшим фактором поддержания стабильности в Центральной Азии.