Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов назвал партнерство России и Казахстана фактором стабильности в регионе

Белоусов назвал главной задачей РФ и Казахстана улучшение единой системы ПВО

Обоюдное сотрудничество России и Казахстана — один из ключевых факторов стабильности в Центрально-Азиатском регионе. С таким заявлением выступил глава российского министерства обороны Андрей Белоусов, чьи слова передает ТАСС.

«Казахстан — союзник и стратегический партнер России», — сказал глава ведомства.

Согласно информации министра, одной из приоритетных задач партнерства двух государств станет модернизация единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Помимо этого, РФ и Казахстан договорились обмениваться накопленным опытом по вопросам обороны, обеспечить работу испытательных полигонов на территории республики и обучать кадры.

Белоусов обратил внимание на непростую международную обстановку, в том числе в Центральной Азии, и тенденции к ее ухудшению,

До этого Белоусов говорил, что взаимодействие России и Казахстана стало важнейшим фактором поддержания стабильности в Центральной Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами