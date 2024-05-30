На Украине приняли решение по «экономическому бронированию» от мобилизации

Украинские власти решили отказаться от «экономического бронирования», предполагающего освобождение от военной службы лиц, имеющих определенный уровень зарплаты и уплачивающих государству повышенный налог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

Отмечается, что от идеи было решено из-за опасений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), который считает, что такое бронирование не решит проблему дефицита кадров, а только вызовет раздражение военных и будет восприниматься обществом как попытка откупа от мобилизации.

В рамках бронирования предлагалось освободить от мобилизации работников, получающих зарплату от 35 тысяч гривен (около $850). Предполагалось, что налоги, собранные в рамках экономического бронирования, могли идти на нужды армии.

До этого сообщалось, что на Украине будут штрафовать военнообязанных женщин, если они не обновят учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.

Ранее в Чернигове драмтеатр закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников.