США обвинили РФ в использовании северокорейских ракет на Украине

В разведывательном управлении Пентагона (DIA) обвинили РФ в использовании северокорейских ракет на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ведомства.

«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине, включая населенные пункты <...> Москва получила представление о том, как проявляют себя северокорейские ракеты на поле боя, в том числе против современных систем противоракетной обороны», — говорится в документе.

Разведка приложила к докладу изображения обломков произведенных в КНДР ракет, которые якобы были обнаружены в Харькове после атаки 2 января 2024 года. Американские военные чиновники сравнили их с изображениями, опубликованными в северокорейских СМИ.

До этого ТАСС сообщало, что дальность полета по крайней мере одной из десяти запущенных КНДР в ночь на 30 мая баллистических ракет составила 350 километров над акваторией Японского моря.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.