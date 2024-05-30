Россия имеет невероятный запас ракет, что является серьезной проблемой для ВСУ. Об этом украинский военнослужащий рассказал журналисту Паулю Ронцхаймеру, его репортаж для телеканала Welt опубликован на YouTube.

«Если бы они узнали, что мы здесь, (...) последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы», — заявил он.

До этого в генштабе ВСУ заявили, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции (СВО) на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее Путин рассказал, что является основой успехов участников СВО на Украине.