Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ жалуются на большое количество ракет у ВС России

Welt: в рядах ВСУ пожаловались на миллионы ракет у российской армии

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Россия имеет невероятный запас ракет, что является серьезной проблемой для ВСУ. Об этом украинский военнослужащий рассказал журналисту Паулю Ронцхаймеру, его репортаж для телеканала Welt опубликован на YouTube.

«Если бы они узнали, что мы здесь, (...) последствия были бы фатальными. Они бы обстреляли нас ракетами. У них их миллионы», — заявил он.

До этого в генштабе ВСУ заявили, что из-за усиления интенсивности боевых действий наиболее напряженной ситуация остается на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР).

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции (СВО) на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее Путин рассказал, что является основой успехов участников СВО на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами