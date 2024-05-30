ВСУ атаковали город и поселок в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области при помощи беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, под ударом оказались поселок Красное и город Шебекино. В первом взрыв беспилотника спалил дотла автомобиль, а во втором дрон просто подорвался в черте города, ничего не повредив. В обоих случаях никто не пострадал.

Утром 30 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов над Краснодарским краем.

29 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об уничтожении украинского БПЛА над Армавиром. По предварительным данным, никто не пострадал и разрушений нет.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население, а также повредить региональную инфраструктуру. Специалист не исключил, что частично данные полетов дронов передаются странам НАТО для дальнейшего анализа.

Ранее в США заявили, что РФ обладает лучшими системами РЭБ в мире.