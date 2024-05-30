На Украине сообщают о новом взрыве в Харькове

Украинский телеканал «Общественное» сообщил о новом взрыве в Харькове на фоне действия воздушной тревоги.

«Еще один взрыв в Харькове», — говорится в сообщении телеканала.

Воздушная тревога действует в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Винницкой областях Украины.

До этого газета «Общественное» сообщала, что в Харькове, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксирован взрыв. Тогда сигнал воздушной тревоги звучал в трех регионах Украины: в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях.

С октября 2022 года российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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