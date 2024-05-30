На северо-востоке Украины слышны звуки взрыва

В городе Харьков, расположенном на северо-востоке Украины, зафиксирован взрыв. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышны звуки взрыва», — указывается в публикации.

Официальных комментариев и дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины: в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. На фоне объявленной тревоги в Днепропетровске произошел взрыв.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Энергодаре сообщили об обстреле.