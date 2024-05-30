Российские военные сбили украинский самолет Су-27

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили сверхзвуковой самолет-истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российские силы уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и противорадиолокационную ракету HARM американского производства.

Также 29 мая Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух истребителей МиГ-29 ВСУ.

30 мая министерство обороны РФ также сообщило, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 мая уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, беспилотники самолетного типа и безэкипажные катера, принадлежащие ВСУ и готовящиеся атаковать объекты на российской территории.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.