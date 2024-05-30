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Российские военные ликвидировали солдат ВСУ в дельте Днепра

Сальдо: российские десантники «Градами» уничтожили 10 солдат ВСУ в дельте Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские десантники при помощи реактивных систем залпового огня «Град» уничтожили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины на островах в дельте реки Днепр. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, сопроводив пост соответствующими кадрами.

«Расчет 122-мм РСЗО «Град» гвардейского соединения ВДВ (Воздушно-десантные войска. — прим. ред.) выехал на огневые позиции, произвел расчет установки цели и нанес по ней мощный удар», — написал чиновник.

По его словам, беспилотники-разведчики помогали российским военным корректировать огонь в режиме реального времени. Точный удар «Града» уничтожил около 10 украинских солдат на островах в дельте Днепра.

Незадолго до этого украинские СМИ сообщали, что в городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошел ряд взрывов. В 22:23 мск 29 мая в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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