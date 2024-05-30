Минобороны сообщило об уничтожении дрона над российским регионом

Дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по российским объектам была пресечена около 11:30 мск.

До этого Вооруженные силы Украины совершили несколько атак с помощью дронов-камикадзе на село Грузское Борисовского района. Мирный житель получил множественные осколочные ранения головы и спины, а также контузию. Гладков заявил, что всего произошло четыре взрыва. В результате получили повреждения здания местного филиала «Почты России» и сельского храма.

Кроме того, Гладков сообщил об обстреле хутора Мухин в Шебекинском городском округе. По словам главы региона, украинские войска использовали беспилотники для атаки по хутору.

До этого стало известно, что обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

Ранее губернатор российского региона попал под обстрел ВСУ во время пробежки.