Во Франции задумались о создании еврокоалиции для отправки военных инструкторов на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, отправка коалиции на Украину может быть вопросом нескольких недель или даже дней. Предполагается, что Макрон сделает заявление об этом на следующей неделе во время визита во Францию украинского президента Владимира Зеленского в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии 6-7 июня.

Как пишет Le Monde, идея состоит в том, чтобы отправить на Украину несколько десятков специалистов, чтобы определить потребности в обучении. После туда отправят несколько сотен военных. Кроме того, обсуждается обучение саперов, а также обучение солдат новой мотострелковой бригады.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Президент Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву предупредил, что ввод военного контингента стран Евросоюза на Украину не изменит ситуацию на поле боя. В ответ на слова Макрона о «красных линиях» российский лидер заявил, что страны с такой позицией должны осознавать, что тогда и у Москвы в отношении них красных линий не будет.

Ранее Макрон допустил проведение наземной операции против России.